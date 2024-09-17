В Перу 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом у Мачу-Пикчу

По меньшей мере 20 туристов пострадали в результате ДТП с участием автобуса, следовавшего от комплекса Мачу-Пикчу в Перу, сообщает La República.

По информации издания, автобус возвращался от комплекса в город Агуас-Кальентес. Он съехал с 15-метрового склона в овраг, но не перевернулся. Peru21 со ссылкой на очевидцев пишет, причиной аварии могла стать плохая видимость, вызванная туманом.

Всего в автобусе находилось 32 пассажира, большинство из них туристы — из Бразилии, Гватемалы, Италии, Мексики, Чили и других стран. В посольстве России в Перу сообщили РЕН, что информация о пострадавших россиянах не поступала. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, никто не получил серьезных травм.

Мачу-Пикчу — город Инков, построенный в середине XV века. Он находится в высокогорных районах Перу. Мачу-Пикчу входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.