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Общество ,  
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В Перу 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом у Мачу-Пикчу

По меньшей мере 20 туристов пострадали в результате ДТП с участием автобуса, следовавшего от комплекса Мачу-Пикчу в Перу, сообщает La República.

По информации издания, автобус возвращался от комплекса в город Агуас-Кальентес. Он съехал с 15-метрового склона в овраг, но не перевернулся. Peru21 со ссылкой на очевидцев пишет, причиной аварии могла стать плохая видимость, вызванная туманом.

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Всего в автобусе находилось 32 пассажира, большинство из них туристы — из Бразилии, Гватемалы, Италии, Мексики, Чили и других стран. В посольстве России в Перу сообщили РЕН, что информация о пострадавших россиянах не поступала. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, никто не получил серьезных травм.

Мачу-Пикчу — город Инков, построенный в середине XV века. Он находится в высокогорных районах Перу. Мачу-Пикчу входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Перу ДТП с автобусом туристы
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