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Российская Team Spirit выиграла турнир по Counter-Strike 2 в Дании

Российская киберспортивная команда Team Spirit по Counter-Strike 2 выиграла первый в этом году крупный международный турнир — BLAST Bounty Spring 2025 в Копенгагене.

В финале коллектив из России одержал верх над турецкой командой Eternal Fire со счетом 3-1 и заработал почти $300 тыс. Турецким спортсменам достались $85 тыс. Общий призовой фонд турнира составил $500 тыс.

За Team Spirit выступали россияне Борис Воробьев, Леонид Вишняков, Данил Крышковец и Дмитрий Соколов, а также украинец Мирослав Плахотя.

В полуфинале Team Spirit обыграла украинскую команду Natus Vincere со счетом 2:0.

Российская Team Spirit выиграла крупнейший турнир по Counter-Strike 2
Спорт
Фото:Телеграм-канал Team Spirit CS2

В декабре 2024 года Team Spirit выиграла «мэйджор» по Counter-Strike 2 в Шанхае — Shanghai Major. В финале россияне обыграли европейскую Faze Clan со счетом 2:1 и заработали $500 тыс. призовых.

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