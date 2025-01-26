Российская Team Spirit выиграла турнир по Counter-Strike 2 в Дании

Российская киберспортивная команда Team Spirit по Counter-Strike 2 выиграла первый в этом году крупный международный турнир — BLAST Bounty Spring 2025 в Копенгагене.

В финале коллектив из России одержал верх над турецкой командой Eternal Fire со счетом 3-1 и заработал почти $300 тыс. Турецким спортсменам достались $85 тыс. Общий призовой фонд турнира составил $500 тыс.

За Team Spirit выступали россияне Борис Воробьев, Леонид Вишняков, Данил Крышковец и Дмитрий Соколов, а также украинец Мирослав Плахотя.

В полуфинале Team Spirit обыграла украинскую команду Natus Vincere со счетом 2:0.

В декабре 2024 года Team Spirit выиграла «мэйджор» по Counter-Strike 2 в Шанхае — Shanghai Major. В финале россияне обыграли европейскую Faze Clan со счетом 2:1 и заработали $500 тыс. призовых.