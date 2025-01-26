Российская Team Spirit выиграла турнир по Counter-Strike 2 в Дании
Российская киберспортивная команда Team Spirit по Counter-Strike 2 выиграла первый в этом году крупный международный турнир — BLAST Bounty Spring 2025 в Копенгагене.
В финале коллектив из России одержал верх над турецкой командой Eternal Fire со счетом 3-1 и заработал почти $300 тыс. Турецким спортсменам достались $85 тыс. Общий призовой фонд турнира составил $500 тыс.
За Team Spirit выступали россияне Борис Воробьев, Леонид Вишняков, Данил Крышковец и Дмитрий Соколов, а также украинец Мирослав Плахотя.
В полуфинале Team Spirit обыграла украинскую команду Natus Vincere со счетом 2:0.
В декабре 2024 года Team Spirit выиграла «мэйджор» по Counter-Strike 2 в Шанхае — Shanghai Major. В финале россияне обыграли европейскую Faze Clan со счетом 2:1 и заработали $500 тыс. призовых.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов