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МОК назвал место проведения первой киберспортивной Олимпиады

Первая киберспортивная Олимпиада пройдет в 2025 году в Саудовской Аравии
Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии
Фото: Yong Teck Lim / Getty Images
Фото: Yong Teck Lim / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил решение о создании Олимпийских киберспортивных игр, сообщил в соцсети Х Кристиан Клауэ, директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК.

Решение было принято единогласно на 142‑й сессии МОК, которая проходит в Париже.

Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году.

МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады
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Томас Бах

Для организации соревнований МОК вступил в партнерство с НОК Саудовской Аравии сроком на 12 лет.

Глава МОК Томас Бах еще в октябре 2023 года объявил о намерении создать киберспортивную Олимпиаду.

В июне 2023 года в Сингапуре состоялась первая в истории Олимпийская неделя киберспорта. В ней приняли участие более 500 тыс. человек, а за трансляциями наблюдали 6 млн зрителей.

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Иван Витченко Иван Витченко
Международный олимпийский комитет (МОК) киберспорт Олимпийские киберспортивные игры
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