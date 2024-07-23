МОК назвал место проведения первой киберспортивной Олимпиады

Первая киберспортивная Олимпиада пройдет в 2025 году в Саудовской Аравии

Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии

Фото: Yong Teck Lim / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил решение о создании Олимпийских киберспортивных игр, сообщил в соцсети Х Кристиан Клауэ, директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК.

Решение было принято единогласно на 142‑й сессии МОК, которая проходит в Париже.

Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году.

Для организации соревнований МОК вступил в партнерство с НОК Саудовской Аравии сроком на 12 лет.

Глава МОК Томас Бах еще в октябре 2023 года объявил о намерении создать киберспортивную Олимпиаду.

В июне 2023 года в Сингапуре состоялась первая в истории Олимпийская неделя киберспорта. В ней приняли участие более 500 тыс. человек, а за трансляциями наблюдали 6 млн зрителей.