Минобороны показало кадры водружения флага над Великой Новоселкой
Российские военные взяли под контроль поселок городского типа Великая Новоселка в Волновахском районе ДНР. Видео с водружением флага над населенным пунктом опубликовала пресс-служба Минобороны.
«После зачистки Великой Новоселки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамена своих соединений во всех районах населенного пункта», — говорится в сообщении.
Кадры сняты с дрона. На них видно значительные разрушения в поселке.
26 января оборонное ведомство доложило также о взятии села Зеленое в ДНР, расположенного южнее Покровска (Красноармейска).
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