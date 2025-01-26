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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры водружения флага над Великой Новоселкой

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры водружения флага над Великой Новоселкой
Video

Российские военные взяли под контроль поселок городского типа Великая Новоселка в Волновахском районе ДНР. Видео с водружением флага над населенным пунктом опубликовала пресс-служба Минобороны.

«После зачистки Великой Новоселки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамена своих соединений во всех районах населенного пункта», — говорится в сообщении.

Кадры сняты с дрона. На них видно значительные разрушения в поселке.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

26 января оборонное ведомство доложило также о взятии села Зеленое в ДНР, расположенного южнее Покровска (Красноармейска).

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