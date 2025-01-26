Минобороны показало кадры водружения флага над Великой Новоселкой

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Российские военные взяли под контроль поселок городского типа Великая Новоселка в Волновахском районе ДНР. Видео с водружением флага над населенным пунктом опубликовала пресс-служба Минобороны.

«После зачистки Великой Новоселки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамена своих соединений во всех районах населенного пункта», — говорится в сообщении.

Кадры сняты с дрона. На них видно значительные разрушения в поселке.

26 января оборонное ведомство доложило также о взятии села Зеленое в ДНР, расположенного южнее Покровска (Красноармейска).