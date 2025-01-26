Неизвестный поджег заправку в Ростове-на-Дону
Сотрудники МЧС потушили пожар на Всесоюзной улице в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления ведомства по Ростовской области.
Пожар произошел 25 января около 23:00 (мск). Ранее телеграм-канал Baza писал, что неизвестный поджег автозаправку на Всесоюзной улице. По данным канала, сотрудник заправочной станции увидел огонь и сразу вызвал спасателей. Телеканал РЕН ТВ писал, что речь идет о заправке Flash. На видео также заметно, что поджог произошел на АЗС с таким названием.
Сначала рассматривалась версия, согласно которой возгорание началось из-за неисправности рекламного экрана, утверждал Baza. Однако после просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что причиной пожара был поджог.
В МЧС назвали адрес, где произошло возгорание — улица Всесоюзная, 135. По этому адресу находится, согласно данным сервисов «Яндекс Карты» и «2ГИС», продуктовый магазин «Казачка». Автозаправка Flash находится по адресу Всесоюзная улица, 137 к1.
Ранее 26 января в Краснодаре задержали 19-летнего мужчину, который поджег здания трех ресторанов. По данным МВД, злоумышленник поджег заведения «по указанию неизвестных после взлома его аккаунта и угрозы использования его персональных данных для совершения противоправных действий».
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