В Краснодаре задержали мужчину, попытавшегося сжечь три ресторана

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В Краснодаре задержали 19-летнего мужчину, который поджег здания трех ресторанов, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о поджоге всех трех заведений, расположенных в Западном округе Краснодара, поступило в полицию 25 января в период с 22:27 до 23:30 мск. Работники одного из ресторанов задержали устроившего поджог и передали полиции.

Злоумышленником оказался 19-летний житель Динского района Краснодарского края. Он рассказал, что поджег заведения «по указанию неизвестных после взлома его аккаунта и угрозы использования его персональных данных для совершения противоправных действий», уточняет МВД.

В муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара сообщили, что первым загорелся ресторан «МясоLove» на улице Красной. Как писал Shot со ссылкой на местных жителей, в заведение зашел мужчина в камуфляже и бросил на пол рюкзак, который «моментально вспыхнул». Сам злоумышленник убежал, а из заведения были эвакуированы 50 человек.

По данным телеграм-канала, спустя примерно полчаса пожар произошел в ресторане «Гусь», расположенном на улице Северной, вблизи «МясоLove». Еще через 40 минут огонь вспыхнул в кафе «БумБараш», которое также находится на Красной. Shot уточняет, что там поджигатель и был задержан. В МЦУ рассказали, что из второго ресторана эвакуировались 37 человек, из третьего — 15.