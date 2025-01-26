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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Reuters узнал, что Колумбия развернула два самолета из США с мигрантами

Reuters: Колумбия развернула два американских военных самолета с мигрантами
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Власти Колумбии отказались принимать два военных самолета Соединенных Штатов, на борту которых находились мигранты — депортируемые граждане страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, всего на борту американских самолетов находилось около 160 мигрантов. В итоге воздушные судна были вынуждены отправиться обратно.

По словам чиновника, раньше военные самолеты США не использовались для вывоза мигрантов из страны, но в Пентагоне пошли на такие меры после объявления администрацией президента Дональда Трампа чрезвычайного положения на юге страны.

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Фото:John Moore / Getty Images

Президент Колумбии Густаво Петро осудил действия США и подчеркнул, что мигранты — это «субъекты прав», и добавил, что в его стране нелегально пребывают более 15,5 тыс. американцев.

«Мигрант не является преступником, и с ним следует обращаться с достоинством, которого заслуживает человек», — сказал Петро и добавил, что Колумбия примет соотечественников в том случае, если США будут использовать гражданские самолеты и установят более совершенные протоколы для обращения с мигрантами.

Перед вступлением в должность Трамп неоднократно грозил осуществить массовую депортацию всех 11 млн нелегально находящихся в США мигрантов, среди которых доминируют выходцы из Мексики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Венесуэлы, Бразилии, Доминиканской Республики, Колумбии, Эквадора и Гаити.

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