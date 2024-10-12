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Общество ,  
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В Москве задержали подозреваемого в истязании семилетнего мальчика

В Москве задержали мигранта, подозреваемого в истязании семилетнего мальчика
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, подозреваемого в истязании семилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину подозревают в насилии по отношению к пасынку. По данным следствия, мужчина нападал на сына своей сожительницы дома.

«Фигурант <...> систематически причинял ему физические и психические страдания путем неоднократного нанесения побоев и иных насильственных действий», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса — истязание по отношению к несовершеннолетнему или лицу в беспомощном состоянии. Максимальный срок по статье — до семи лет лишения свободы.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинения, суд изберет меру пресечения, уточнили в СК.

На Камчатке отца обвинили в истязании маленькой дочери в течение трех лет
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По информации телеграм-канала Baza, мальчик жаловался соседям на насилие со стороны сожителя матери и убегал из дома. Биологический отец ребенка выразил опасение, что сожитель вместе с его бывшей супругой и сыном уедут в Узбекистан.

Мужчина подал жалобы в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка, отмечает Baza. По его словам, у нового спутника бывшей жены нет регистрации в Москве. По данным телеграм-канала, мать мальчика начала носить хиджаб, а ребенок говорит, что «теперь он узбек».

Суд в Красноярске дал матери условный срок за истязание дочери
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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В начале октября суд в Красноярске приговорил женщину к условному сроку за насилие в отношении шестилетней дочери. По информации следствия, осенью и зимой 2022 года женщина не менее трех раз избила дочь ремнем, скалкой и проводом от зарядного устройства. Обвиняемая ставила ребенка на колени на соль и втирала ее в кожу девочки. О происходящем в квартире в полицию заявила соседка, которая слышала плач и крики ребенка.

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Следственный комитет истязание ребенок Москва
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