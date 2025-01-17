Создатели трека «Сигма Бой» оценили его попадание в чарт Billboard
Попадание российского трека «Сигма бой» (Sigma Boy) в чарт Billboard позволяет получить большую узнаваемость среди участников музыкальной индустрии и слушателей. Об этом в эфире телеканала РБК рассказал создатель песни композитор Михаил Чертищев.
«Прежде всего это дает количество стримов, узнаваемость трека на большую аудиторию. Если говорить конкретно про Billboard, мы благодаря ему, как мне кажется, получим узнаваемость среди профессионалов индустрии», — сказал он.
Песню исполняют 11-летняя Бэтси (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Яновская. «Я, когда услышала эту песню, у меня загорелись глаза — я представила, как она будет звучать на большом звуке. Я была рада, что буду ее исполнять», — рассказала в эфире РБК исполнительница Мария Яновская. «Мне сразу понравилась идея песни, потому что сигма — это сам по себе тренд. Когда ты пишешь что-то трендовое, скорее всего это зайдет. Я думала, что этот трек заряжен на успех по России, но то, что это пойдет в мире, я не ожидала», — добавила другая исполнительница, Светлана Чертищева.
Трек попал в топ-10 лучших танцевальных тректов чарта Billboard 15 января. Песня попала на седьмую строчку в рейтинге «Hot Dance/Pop Songs». Там она опередила Кэти Перри.
Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. На странице Светланы Чертищевой в YouTube трек набрал 53 млн просмотров.
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