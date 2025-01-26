Медведев: Трамп в первую неделю у власти постарался запутать весь мир

Медведев заявил о попытке Трампа запутать мир в первую неделю у власти

Прают Чан-Оча, Дмитрий Медведев, Нгуен Суан Фук, Дональд Трамп и Родриго Дутерте, 2017 год (Фото: Andrew Harnik / AP / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп в первую неделю после вступления в должность «постарался запутать весь мир», заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!» — написал он.

Медведев также прикрепил к посту фотографию с саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 2017 года. На ней он, на тот момент занимавший пост премьер-министра России, и Трамп участвуют в «рукопожатии АСЕАН» — скрещивании рук мировых лидеров, с которого традиционно начинаются саммиты организации.

Медведев тогда не стал следовать обычаю и просто взялся за руки со стоявшими рядом политиками, что вызвало замешательство у Трампа.

Зампред Совбеза подписал фотографию: «И снова здравствуйте!»

Трамп занимал пост президента США в 2017–2021 годах, осенью 2024-го он снова победил на выборах. 20 января 2025 года республиканец вступил в должность.

Сразу после инаугурации Трамп заявил, что «золотой век Америки начинается прямо сейчас» и страна «будет процветать на зависть всему остальному миру».