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В Башкирии рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся

Фото: ГИБДД РФ по Республике Башкортостан
Фото: ГИБДД РФ по Республике Башкортостан

В Башкирии рейсовый автобус съехал в кювет на трассе и опрокинулся, сообщило управление Госавтоинспекции по республике.

ДТП произошло в Краснокамском районе, автобус ПАЗ ехал из города Нефтекамска в село Карманово. По данным ведомства, в салоне находились десять пассажиров, двоих из них осмотрели медики.

В ГИБДД отметили, что причина аварии пока не установлена.

Под Волгоградом на трассе опрокинулся школьный автобус

23 января на трассе в Волгоградской области столкнулись школьный автобус и легковушка. Автобус, в котором находилось 19 детей, опрокинулся набок, в результате аварии один ребенок погиб, еще не менее семи пострадали.

Следственный комитет после этого возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека.

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Автобус ДТП трасса ГИБДД Башкортостан
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