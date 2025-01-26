МЧС сообщило о новых выбросах мазута на черноморское побережье

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На черноморском побережье зафиксированы новые локальные выбросы нефтепродуктов, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Загрязнения были обнаружены на 17 участках общей протяженностью более 63 км. «Незначительные» выбросы нашли на участке берега от мыса Панагия до центрального пляжа Анапы. Оттуда за сутки вывезли 2,3 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Кроме того, как рассказали в МЧС, специалисты обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка в Севастополе и 525 км от Керчи до села Портовое.

15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших около 9,2 тыс. т мазута. После аварии часть нефтепродуктов попала в акваторию Черного моря, мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне моря лежит около 5 тыс. т мазута. По последним данным МЧС, очищено было в общей сложности более 303 км берега, с него собрали свыше 175 тыс. т загрязненного грунта.