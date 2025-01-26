Минобороны: в Черном море уничтожены два следовавших к Крыму безэкипажных катера

Минобороны сообщило об уничтожении двух катеров в Черном море

Черноморский флот утром уничтожил два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, суда следовали по направлению к Крыму.

Ночью российские регионы также атаковали беспилотники. Минобороны отчитывалось о 15 сбитых дронах. Восемь были уничтожены в Рязанской области, шесть — в Курской и один — в Белгородской.

В начале января военное ведомство сообщало об уничтожении Черноморским флотом 11 катеров за неделю.