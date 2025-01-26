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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении двух катеров в Черном море

Минобороны: в Черном море уничтожены два следовавших к Крыму безэкипажных катера
Сюжет
Военная операция на Украине

Черноморский флот утром уничтожил два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, суда следовали по направлению к Крыму.

Ночью российские регионы также атаковали беспилотники. Минобороны отчитывалось о 15 сбитых дронах. Восемь были уничтожены в Рязанской области, шесть — в Курской и один — в Белгородской.

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В начале января военное ведомство сообщало об уничтожении Черноморским флотом 11 катеров за неделю.

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Черное море катер Крым Минобороны Черноморский флот
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