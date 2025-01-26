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Военная операция на Украине ,  
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За ночь силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над территорией России

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 15 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Восемь БПЛА — над территорией Рязанской области, шесть — над территорией Курской и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило о трех сбитых над Ленинградской областью дронах
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении украинских беспилотников над территорией России.

Так, 24 января, Минобороны сообщило о перехвате над территорией Ленинградской области трех украинских беспилотников. Атака произошла утром, в период с 6:00 до 7:00 мск. 

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Минобороны Россия беспилотники ВСУ
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