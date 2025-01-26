За ночь силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 15 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Восемь БПЛА — над территорией Рязанской области, шесть — над территорией Курской и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении украинских беспилотников над территорией России.

Так, 24 января, Минобороны сообщило о перехвате над территорией Ленинградской области трех украинских беспилотников. Атака произошла утром, в период с 6:00 до 7:00 мск.