За ночь силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над территорией России
Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 15 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
«Восемь БПЛА — над территорией Рязанской области, шесть — над территорией Курской и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении украинских беспилотников над территорией России.
Так, 24 января, Минобороны сообщило о перехвате над территорией Ленинградской области трех украинских беспилотников. Атака произошла утром, в период с 6:00 до 7:00 мск.
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