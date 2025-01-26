Глава Минфина Британии посоветовала Лондону перенять позитив Трампа

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривс призвала страну перенять позитивный настрой у президента США Дональда Трампа и поучиться у него демонстрировать свои сильные стороны. Об этом сообщает The Times.

Соответствующие высказывания прозвучали на фоне встреч представителей Великобритании с инвесторами на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Ривс, страна «хочет увидеть возрождение животного духа», чтобы развивать экономику и привлекать инвестиции.

Во время диалога с изданием Ривс задали вопрос о том, чему могла научиться Британия у Трампа, «чей неприкрытый энтузиазм приносит дивиденды в США».

«Да, я думаю, нам нужно больше позитива», — ответила глава Минфина.

Она также подчеркнула, что Соединенное Королевство — «фантастическая страна», которая «не должна быть вежливой», а должна «кричать об этом с крыш».

В январе Трамп заявлял, что Британия должна «открыть» Северное море и «избавиться от ветряных мельниц», а не отказываться от добычи нефти и газа там. Корпорация APA, которой принадлежит американская нефтедобывающая компания Apache, в ноябре объявила, что свернет свою деятельность в Северном море к 2029 году. Трамп счел это «очень большой ошибкой».