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Трамп назвал «очень большую ошибку» Великобритании

Трамп: Лондон совершает большую ошибку, отказываясь добывать газ в Северном море

Великобритания «совершает очень большую ошибку», планируя отказаться от добычи нефти и газа в Северном море, ей следует «открыть» его и «избавиться от ветряных мельниц». Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Великобритания совершает очень большую ошибку. Откройте Северное море. Избавьтесь от ветряных мельниц!», — написал он.

К посту Трамп прикрепил ссылку на ноябрьское заявление корпорации APA, которой принадлежит американская нефтедобывающая компания Apache. Корпорация тогда заявила, что свернет свою деятельность в Северном море к 2029 году. Она сослалась на высокие налоги и экологические нормы, которые делают эту деятельность «нерентабельной».

Заявление касалось налога на сверхприбыль для производителей нефти и газа, введенного британскими властями. Он был поднят британским правительством на три процентных пункта до 38%, в результате чего общая ставка для местных производителей нефти и газа достигла 78%.

Налог был введен в мае 2022 правительством консерваторов, правительство британского премьера Кира Стармера продлило срок его действия до марта 2030 года.

Как отмечает Bloomberg, тогда правительство тори пошло на подобные меры на фоне резкого роста цен на нефть и газ после начала российской военной операции на Украине. Это принесло газовым и невтяным компаниям исключительно высокую прибыль.

Apache прекратила бурение в Северном море в июне 2023 года.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Северное море Великобритания
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