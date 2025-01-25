Бизнесмен на Mercedes въехал в Дворцовый мост при попытке скрыться от ГАИ

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В Санкт-Петербурге в ночь на 25 января бизнесмен на автомобиле Mercedes, пытаясь скрыться от преследования сотрудников ГАИ, врезался в перекрытый для движения Дворцовый мост, сообщает пресс-служба Управления МВД по городу.

По ее данным, сотрудники правоохранительных органов изначально пытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал их требование, из-за чего и началась погоня.

«Попытавшись уйти от преследования, лихач въехал на перекрытый для движения Дворцовый мост, пробив при этом одно из ограждений», — говорится в сообщении. Лихача задержали на месте, а машину отвезли на специальную стоянку.

Отмечается, что водителем автомобиля оказался 43-летний бизнесмен из Пушкина. Инспекторы почувствовали от мужчины резкий запах алкоголя, но проходить проверку водитель отказался. Теперь ему грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет по ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях.

В ночь на 18 января в Петербурге машина упала в реку Фонтанку. Водитель внедорожника ехал на большой скорости, его заметили сотрудники ГАИ и начали преследование. Тот не справился с управлением, в результате автомобиль пробил ограждение и упал в реку.

Сотрудники ГАИ и ППС помогли выбраться 22-летнему водителю и пассажирам — 23-летней девушке и 32-летнему мужчине, их госпитализировали.