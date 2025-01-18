В Иркутской области перекрыли трассу из-за ДТП с тремя грузовиками

Фото: МВД России по Иркутской области

Три фуры столкнулись на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В ведомстве отметили, что после столкновения большегрузы загорелись. Есть погибшие, добавили в пресс-службе. Количество погибших и пострадавших в управлении МВД не назвали.

«Движение на федеральной дороге перекрыто. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

В четверг, 16 января, в Волгоградской области водитель «КАМАЗа» проехал на красный свет переезд перед поездом № 491, следовавшим из Казани в Адлер. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Предварительный ущерб из-за ДТП превысил 117 млн руб.