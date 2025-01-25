В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей
В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих ее детей, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Тела обнаружили 25 января в квартире в городе Звенигово. Погибшей девушке было 29 лет, ее детям — три года и пять лет.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в убийстве задержан мужчина 1989 года рождения», — написала Волк.
В управлении Следственного комитета по республике сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего. Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.
В МВД и СК не уточнили, приходится ли кем-то задержанный мужчина убитой женщине.
28 декабря в Тверской области обнаружили тела четверых детей. Mash писал, что их нашла мать, которая спустилась со второго этажа на шум. В убийстве заподозрили отца.
СК возбудил дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц. Подозреваемый пытался покончить с собой, его доставили в больницу. 9 января мужчина скончался.
Читайте РБК в Telegram.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов