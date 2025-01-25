В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей

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В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих ее детей, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Тела обнаружили 25 января в квартире в городе Звенигово. Погибшей девушке было 29 лет, ее детям — три года и пять лет.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в убийстве задержан мужчина 1989 года рождения», — написала Волк.

В управлении Следственного комитета по республике сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего. Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.

В МВД и СК не уточнили, приходится ли кем-то задержанный мужчина убитой женщине.

28 декабря в Тверской области обнаружили тела четверых детей. Mash писал, что их нашла мать, которая спустилась со второго этажа на шум. В убийстве заподозрили отца.

СК возбудил дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц. Подозреваемый пытался покончить с собой, его доставили в больницу. 9 января мужчина скончался.