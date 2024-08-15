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Военная операция на Украине ,  
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В Харьковской области завели дело против служащего в ВСУ француза

На служащего в ВСУ француза завели уголовное дело по обвинению в изнасиловании
Сюжет
Военная операция на Украине

На француза, служащего в Вооруженных силах Украины (ВСУ), завели уголовное дело по факту изнасилования женщины, сообщил «РИА Новости» замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

По его словам, жительница харьковского села Глубокое обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании.

По данным Лисняка, военного зовут Максим Роджер Генри, он служит в иностранном легионе, у него французское гражданство. Ранее Генри участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара. «Ранее судим за домашнее насилие в отношении своей жены», — отметил Лисняк.

На него заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 и ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса — «изнасилование» и «наемничество» соответственно, ему грозит пожизненное заключение.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В мае Лисняк сообщил, что уголовные дела возбуждены в отношении бывшего и нынешнего командующих группировкой ВСУ «Харьков» генерала Юрия Галушкина и Михаила Драпатого. Оба проходят по статьям о мародерстве, угрозе убийством, применении запрещенных средств и методов ведения войны. Драпатый сменил Галушкина также в мае на фоне продвижения российской армии в Харьковской области.

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