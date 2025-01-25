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Военная операция на Украине ,  
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ВС России ударили по военной инфраструктуре Украины в 132 районах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные за сутки ударили по военным аэродромам, складам дронов и местам их подготовки к боевому применению, а также по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины в 132-х районах, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что в атаках участвовали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, применялись беспилотники.

К тому же, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, произведенной в США, и 44 дрона самолетного типа.

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21 января Минобороны сообщило о том, что российские военные нанесли удар по объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины. По данным ведомства, удары беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также «по скоплениям живой силы и техники противника» тогда наносились в 148 районах.

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