Минобороны сообщило о поражении энергетического объекта на Украине
Российские военные поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удары беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также «по скоплениям живой силы и техники противника» наносились в 148 районах.
По данным Минобороны России, российские военные заняли населенный пункт Волково в ДНР, расположенный к западу от Покровска (Красноармейска). Согласно данным переписи 2001 года, в селе проживало менее 30 человек.
За последнюю неделю российские силы заняли пять населенных пунктов в ДНР: Песчаное в районе Покровска (Красноармейска), Нескучное в районе Великой Новоселки, Терны в районе Лимана, Славянку и Украинку в районе Курахово (вблизи Петропавловки).
Читайте РБК в Telegram.
Следите за инаугурацией Трампа в Telegram
В машине Гоши Куценко нашли тело женщины
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов