Минобороны сообщило о поражении энергетического объекта на Украине

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Российские военные поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.



По данным ведомства, удары беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также «по скоплениям живой силы и техники противника» наносились в 148 районах.



По данным Минобороны России, российские военные заняли населенный пункт Волково в ДНР, расположенный к западу от Покровска (Красноармейска). Согласно данным переписи 2001 года, в селе проживало менее 30 человек.



За последнюю неделю российские силы заняли пять населенных пунктов в ДНР: Песчаное в районе Покровска (Красноармейска), Нескучное в районе Великой Новоселки, Терны в районе Лимана, Славянку и Украинку в районе Курахово (вблизи Петропавловки).