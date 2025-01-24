Минобороны показало видео подрыва пункта ВСУ авиабомбой ФАБ-1500
Министерство обороны опубликовало видео, на котором российские военные уничтожают пункт дислокации штурмовой бригады Вооруженных сил Украины прямым попаданием авиабомбы ФАБ-1500.
Пункт располагался в районе села Новодмитровки в Донецкой Народной Республике. Цель была поражена прямым попаданием благодаря универсальному модулю планирования и коррекции наведения ФАБ-1500, отметили в министерстве.
Днем ранее Минобороны сообщило о вступлении российской армии в бои с украинскими штурмовиками бригады «Лють», сформированной на базе Национальной полиции Украины. Столкновения также произошли на территории ДНР.
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