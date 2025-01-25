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Политика ,  
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В Эстонии православная церковь Московского патриархата сменит название

Фото: Andreia Veiga / Shutterstock
Фото: Andreia Veiga / Shutterstock

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) решила сменить название на Эстонскую христианскую православную церковь на фоне изменения закона страны о церквях и приходах, сообщила пресс-служба религиозной организации со ссылкой на слова епископа Даниила.

«Мы подали заявление на регистрацию нового названия: Эстонская христианская православная церковь», — сказал епископ. Он подчеркнул, что этот шаг демонстрирует солидарность как с церковными законами, так и с требованиями властей Эстонии.

23 января правительство Эстонии утвердило законопроект о том, что действующие в стране религиозные объединения не могут быть связаны с зарубежным руководящим органом, который представляет угрозу безопасности государства.

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По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, поправки необходимы, потому что «подчиняющаяся Московскому патриархату православная церковь является для России и Кремля самым важным инструментом их влияния в Эстонии».

Если парламент республики одобрит законопроект, местная православная церковь должна будет изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения Русской православной церкви (РПЦ), отметил Ляэнеметс.

Епископ Даниил заявил, что «законопроект нарушает свободу вероисповедания» и направлен против его церкви. Он указал, что соблюдение нового закона, если тот вступит в силу, «может оказаться невозможным», поскольку отсоединение от своего патриархата и переход в другой канонически незаконны. Поэтому церковь приняла превентивные меры. Даниил пообещал, что она будет работать над разрешением ситуации.

В апреле в МВД Эстонии заявили о намерении предложить парламенту признать РПЦ террористической организацией, чтобы разорвать связи с Московским патриархатом местной церкви. В РПЦ заявили, что предложение эстонского МВД признать церковь террористической организацией возвращает Эстонию в «темные времена» религиозных войн, назвав инициативу Таллина «театром абсурда».

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