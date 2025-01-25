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Политика ,  
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Пользователи сообщили о сбоях в работе TikTok

Фото: Roni Bintang / Getty Images
Фото: Roni Bintang / Getty Images

В работе видеосервиса TikTok произошел сбой утром 25 января, следует из данных на платформе Downdetector.su.

Количество жалоб заметно возросло около 10:15 и приблизилось к 5 тыс.

Платформа указала, что за текущие сутки сбой в работе сервиса заметили около 28 тыс. пользователей. Их основная жалоба связана с тем, что сервис не загружается.

Жалобы поступали из Тверской, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской областей. При этом в основном неполадки возникают в работе мобильного приложения (38%) и сайта (34%).

Сервис «Сбой.рф» зафиксировал 17 тыс. жалоб за текущие сутки.

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Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

В конце сентября 2024 года в работе TikTok также произошел сбой. В тот раз, по данным «Сбой.рф», большинство жалоб поступило от пользователей из Москвы — 33%, Санкт-Петербурга — 11%, Краснодарского края — 6% и Подмосковья — 5%. Пользователи столкнулись в том числе с проблемами при входе в аккаунт и загрузке видео.

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