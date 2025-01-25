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Военная операция на Украине ,  
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Украинские власти сообщили о повреждении вышки связи в Херсонской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В ночь на 25 января в Херсонской области получила повреждения вышка сотовой связи, сообщил глава украинской военной администрации региона Александр Прокудин в телеграм-канале.

Глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщил о возможных повреждениях критической инфраструктуры региона. В Черкассах частично пропал свет.

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Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Херсонская область наряду с Запорожской, а также с ДНР и ЛНР вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Часть территорий регионов, включая город Херсон, остается под контролем Киева. Россия контролирует левый берег Днепра.

Ранее в январе следственный комитет России завел уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Бехтеры Херсонской области. Число пострадавших при обстреле составило 23 человека, двое погибли, сообщил глава региона Владимир Сальдо, уточнив, что среди раненых есть школьница.

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Херсонская область повреждения сотовые вышки
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