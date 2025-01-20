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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших после удара ВСУ по Херсонской области выросло до 23

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Количество пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Бехтеры Херсонской области выросло до 23, два человека погибли. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо.

«Среди раненых три человека находятся в очень тяжелом состоянии, в том числе девочка 2008 года рождения», — отметил губернатор.

Сальдо добавил, что тяжелораненых готовят к отправке в медицинские учреждения Крыма. По его словам, территория села усеяна неразорвавшимися кассетами, проводится разминирование.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

ВСУ обстреляли село Бехтеры Голопристанского муниципального округа утром 20 января. Сальдо сообщил, что удар был нанесен кассетными боеприпасами. Два снаряда упали рядом со школой, куда дети и учителя шли на занятия.

Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что для обстрела ВСУ использовали две ракеты HIMARS. Он отметил, что среди пострадавших трое несовершеннолетних.

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