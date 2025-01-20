Следственный комитет завел дело после обстрела села в Херсонской области

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Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Бехтеры Херсонской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Уголовное дело заведено за покушение на убийство и умышленное повреждение имущества (ч. 3 ст. 30, ст. 105 Уголовного кодекса и ст. 167). Следователи устанавливают конкретных причастных к атаке людей из ВСУ.

Петренко сообщила, что утром 20 января украинские солдаты двумя кассетными боеприпасами обстреляли территорию около школы в селе Бехтеры Голопристанского округа Херсонской области. «В результате произошедшего пострадали не менее 25 мирных жителей, в их числе четверо несовершеннолетних», — уточнила она.

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что три человека находятся в очень тяжелом состоянии, в том числе школьница 2008 года рождения.