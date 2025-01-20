Следственный комитет завел дело после обстрела села в Херсонской области
Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Бехтеры Херсонской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Уголовное дело заведено за покушение на убийство и умышленное повреждение имущества (ч. 3 ст. 30, ст. 105 Уголовного кодекса и ст. 167). Следователи устанавливают конкретных причастных к атаке людей из ВСУ.
Петренко сообщила, что утром 20 января украинские солдаты двумя кассетными боеприпасами обстреляли территорию около школы в селе Бехтеры Голопристанского округа Херсонской области. «В результате произошедшего пострадали не менее 25 мирных жителей, в их числе четверо несовершеннолетних», — уточнила она.
Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что три человека находятся в очень тяжелом состоянии, в том числе школьница 2008 года рождения.
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