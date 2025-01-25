Песков заявил о ярко выраженной недружественной позиции Японии к России
Япония занимает недружественную позицию в отношении России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя заявление Токио о намерениях продолжить усилия по мирному договору.
«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», — сказал Песков в ответ на вопрос, сигнализировал ли Токио о готовности обсуждать договор и восстанавливать отношения с Москвой.
Накануне премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о намерении продолжить усилия по решению территориальной проблемы и заключению мирного договора с Россией, несмотря на существующие сложности в двусторонних отношениях.
Премьер Японии уже подчеркивал необходимость заключения мирного договора с Россией и решения территориального вопроса по северным территориям (Южные Курилы) в ноябре 2024 года. Подобную позицию ранее высказывал и его предшественник Фумио Кисида.
Япония и СССР, правопреемницей которого считается Россия, не подписали мирный договор после Второй мировой войны из-за спора о принадлежности Южных Курил, отошедших к СССР по итогам войны. Япония оспаривает включение Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов в состав СССР, а ныне России. Российский МИД, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над данными территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2022 году Москва приостановила переговоры о мирном договоре с Токио, ссылаясь на санкции, введенные Японией против России.
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