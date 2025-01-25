Глава ЕЦБ заявила о возможном привлечении в ЕС «талантов» из США
Европа может привлечь «таланты с другой стороны Атлантического океана» после избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом, не называя Трампа прямо, заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, ее слова передает Financial Times.
«Нам нужно сохранить таланты дома. <...> Возможно, пришло время привлечь несколько талантов, которые по той или иной причине были разочарованы, с другой стороны океана», — сказала она на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам Лагард, континент может справиться с экономическими проблемами, если лидеры европейских стран «действительно возьмут себя в руки». Среди изменений, которые могут принести пользу Европе, — решение Трампа приостановить выплаты в рамках «Закона о снижении инфляции». Этот закон, подписанный в 2022 году бывшим тогда президентом США Джо Байденом, ранее побудил европейские компании запускать производственные проекты в США.
Евросоюз столкнулся с «экзистенциальными угрозами», но они должны подтолкнуть политиков принять меры по его укреплению, заключила Лагард.
Ранее Трамп пригрозил ЕС пошлинами при отказе закупать у США больше нефти и газа. Эксперты в разговоре с Bloomberg не исключили торговой войны между ЕС и США.
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