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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили один беспилотник над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что дрон был самолетного типа.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее, в ночь на 21 января, средства ПВО перехватили в Брянской области 18 беспилотников, среди них два были реактивными. Еще семь уничтожили над регионом 23 января. Пострадавших и разрушений в обоих случаях не было.

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ПВО Брянская область Александр Богомаз дроны беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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