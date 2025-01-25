Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Силы ПВО сбили один беспилотник над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что дрон был самолетного типа.

Ранее, в ночь на 21 января, средства ПВО перехватили в Брянской области 18 беспилотников, среди них два были реактивными. Еще семь уничтожили над регионом 23 января. Пострадавших и разрушений в обоих случаях не было.