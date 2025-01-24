Саудовская Аравия заявила о диалоге с США и ЕС по снятию санкций с Сирии

Виды Сирии (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Саудовская Аравия ведет переговоры с США и Евросоюзом (ЕС) о необходимости отмены санкций, введенных в отношении Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, его слова передает CNN Arabic.

«Королевство ведет активный диалог со всеми странами, в том числе с Соединенными Штатами, странами Европейского Союза и другими. Мы направили очень четкие сигналы ЕС, и я знаю, что эти коммуникации приведут к позитивным шагам в ближайшие дни», — сказал министр на пресс-конференции в Дамаске.

Помимо этого Саудовская Аравия разработала долгосрочные программы поддержки Сирии, подчеркнул он.

Присутствовавший на пресс-конференции министр иностранных дел Сирии Асаад Аль-Шайбани высоко оценил поддержку Эр-Рияда и также призвал к отмене санкций в отношении его страны, заявив, что они «отягощают жизнь сирийцев и являются препятствием на пути к стабильности».

В начале декабря 2024 года правление президента Башара Асада в Сирии было завершено в ходе силового захвата власти оппозиционными группировками. Переходное правительство Сирии до 1 марта 2025 года возглавил Мухаммед аль-Башир, который ранее был главой «Правительства Спасения Сирии» — оппозиционной структуры, действовавшей как альтернатива официальному кабинету министров и управлявшей занятыми боевиками территориями в провинции Идлиб.

После смены власти представители Евросоюза начали говорить о возможности снятия с Сирии санкций, а США сняли ограничения, связанные с операциями по энергоресурсам и денежным переводам.