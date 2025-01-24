 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада ,  
0 

Саудовская Аравия заявила о диалоге с США и ЕС по снятию санкций с Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
Виды Сирии
Виды Сирии (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Саудовская Аравия ведет переговоры с США и Евросоюзом (ЕС) о необходимости отмены санкций, введенных в отношении Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, его слова передает CNN Arabic.

«Королевство ведет активный диалог со всеми странами, в том числе с Соединенными Штатами, странами Европейского Союза и другими. Мы направили очень четкие сигналы ЕС, и я знаю, что эти коммуникации приведут к позитивным шагам в ближайшие дни», — сказал министр на пресс-конференции в Дамаске.

Помимо этого Саудовская Аравия разработала долгосрочные программы поддержки Сирии, подчеркнул он.

Присутствовавший на пресс-конференции министр иностранных дел Сирии Асаад Аль-Шайбани высоко оценил поддержку Эр-Рияда и также призвал к отмене санкций в отношении его страны, заявив, что они «отягощают жизнь сирийцев и являются препятствием на пути к стабильности».

Евросоюз заявил о желании поддержать экономическое восстановление Сирии
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В начале декабря 2024 года правление президента Башара Асада в Сирии было завершено в ходе силового захвата власти оппозиционными группировками. Переходное правительство Сирии до 1 марта 2025 года возглавил Мухаммед аль-Башир, который ранее был главой «Правительства Спасения Сирии» — оппозиционной структуры, действовавшей как альтернатива официальному кабинету министров и управлявшей занятыми боевиками территориями в провинции Идлиб.

После смены власти представители Евросоюза начали говорить о возможности снятия с Сирии санкций, а США сняли ограничения, связанные с операциями по энергоресурсам и денежным переводам.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сирия США ЕС санкции
Материалы по теме
Евросоюз заявил о желании поддержать экономическое восстановление Сирии
Политика
США смягчат санкции против Сирии
Политика
Евросоюз начнет обсуждать снятие санкций с Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Молдавия назвала требование к поставкам газа в ПриднестровьеПолитика, 00:11
Из Белоруссии к Гвардиоле. Что нужно знать об узбекском новичке «Сити»Спорт, 00:00
При аварийной посадке Boeing в Нигерии пострадали более 30 человекОбщество, 00:00
В ООН поддержали возможные переговоры Путина и ТрампаПолитика, 24 янв, 23:34
Саудовская Аравия заявила о диалоге с США и ЕС по снятию санкций с СирииПолитика, 24 янв, 23:17
В Словакии прошли протесты с призывом к отставке ФицоПолитика, 24 янв, 23:07
Лукашенко заверил, что страна не повторит опыта выборов 2020 годаПолитика, 24 янв, 23:01
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
В Миссисипи предложили разрешить «охотникам за головами» ловить нелегаловОбщество, 24 янв, 22:37
Венгрия потребовала гарантий, что ей не будут вредить санкции ЕСПолитика, 24 янв, 22:13
Покинувший СКА американец подписал контракт с клубом НХЛСпорт, 24 янв, 21:59
Гол Соболева принес «Зениту» победу над сборной ИорданииСпорт, 24 янв, 21:48
Момент обрушения многоэтажного дома в Турции. ВидеоОбщество, 24 янв, 21:45
Самолет «Аэрофлота» из Стамбула в Москву сел в АстраханиОбщество, 24 янв, 21:33
Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста РоссииОбщество, 24 янв, 21:32