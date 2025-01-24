 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Лукашенко заверил, что страна не повторит опыта выборов 2020 года

Лукашенко: Белоруссия не допустит повторения 2020 года
Сюжет
Протесты в Белоруссии
Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал события во время президентских выборов в 2020 году в стране необходимой «прививкой» белорусского общества и пообещал, что такого больше не повторится, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в тот период множество людей поверили в «привлекательную жизнь за рубежом».

«Но это была очень важная, необходимая «прививка» нашему организму <...> и все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году», — отметил глава государства.

Прошлые президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех проголосовали 4,59%.

В тот же день на улицах начались массовые протесты, участники требовали пересмотра предварительных результатов голосования.

В Минске отметили, что Евросоюз заранее готов осудить выборы в Белоруссии
Политика
Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. Лукашенко, заявивший о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру, в 2020 году, после принятия новой Конституции, обещал, что не будет еще раз занимать этот пост.

В январе этого года он заявил, что не держится за власть и сделает все, чтобы безболезненно передать ее «новому поколению», так как надеется пожить «еще при новой власти». В случае победы это будет седьмой срок Лукашенко у власти.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Александр Лукашенко выборы президента Белоруссия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах в Белоруссии
Политика
Блинкен назвал предстоящие президентские выборы в Белоруссии несвободными
Политика
В Минске отметили, что Евросоюз заранее готов осудить выборы в Белоруссии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Молдавия назвала требование к поставкам газа в ПриднестровьеПолитика, 00:11
Из Белоруссии к Гвардиоле. Что нужно знать об узбекском новичке «Сити»Спорт, 00:00
При аварийной посадке Boeing в Нигерии пострадали более 30 человекОбщество, 00:00
В ООН поддержали возможные переговоры Путина и ТрампаПолитика, 24 янв, 23:34
Саудовская Аравия заявила о диалоге с США и ЕС по снятию санкций с СирииПолитика, 24 янв, 23:17
В Словакии прошли протесты с призывом к отставке ФицоПолитика, 24 янв, 23:07
Лукашенко заверил, что страна не повторит опыта выборов 2020 годаПолитика, 24 янв, 23:01
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
В Миссисипи предложили разрешить «охотникам за головами» ловить нелегаловОбщество, 24 янв, 22:37
Венгрия потребовала гарантий, что ей не будут вредить санкции ЕСПолитика, 24 янв, 22:13
Покинувший СКА американец подписал контракт с клубом НХЛСпорт, 24 янв, 21:59
Гол Соболева принес «Зениту» победу над сборной ИорданииСпорт, 24 янв, 21:48
Момент обрушения многоэтажного дома в Турции. ВидеоОбщество, 24 янв, 21:45
Самолет «Аэрофлота» из Стамбула в Москву сел в АстраханиОбщество, 24 янв, 21:33
Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста РоссииОбщество, 24 янв, 21:32