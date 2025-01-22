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Политика ,  
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В Минске отметили, что Евросоюз заранее готов осудить выборы в Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусские дипломаты получили заранее заготовленное заявление Европейской службы внешних действий о том, как Брюссель осуждает итоги предстоящих в республике президентских выборов. Об этом официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал журналистам, передало агентство БелТА.

По его словам, в распоряжении МИД Белоруссии оказалось заявление, которое еще только планировалось сделать по итогам выборов на основе в том числе еще не принятой резолюции Европейского парламента. «Выборы в Белоруссии только начались, а там все уже осуждено и не признано», — сказал белорусский дипломат.

Он отметил, что в своем заявлении европейская сторона осуждает проведение выборов и не признает их состоявшимися. Это является грубейшим вмешательством Евросоюза в суверенные дела страны и нарушением электорального процесса, убежден Глаз.

Резолюцию Европарламент принял днем в среду.

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Принятие такого заявления «станет очередным доказательством спланированного вмешательства со стороны Евросоюза во внутренние дела других стран, а также попыткой прикрыть и узаконить свои преступные действия в отношении республики», добавил белорусский дипломат. Любые подобные попытки вмешательства получат соответствующий ответ, предупредил он.

По словам Глаза, для освещения выборов белорусская сторона аккредитовала порядка 330 иностранных журналистов, представляющих все ведущие мировые СМИ.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. В ноябре 2024 года проходил сбор необходимых для регистрации подписей за кандидатов, в ходе которого действующий глава государства Александр Лукашенко собрал более 1,5 млн подписей, сообщал близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого». Лукашенко является президентом Белоруссии с 1994 года.

В 2020 году после объявления итогов выборов президента Белоруссии в стране начались массовые протесты. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. В итоге многие участники протестов были арестованы, а некоторые, включая Тихановскую, уехали из страны.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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