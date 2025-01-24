Боец теробороны Брянской области получил ранение при атаке дрона

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Боец территориальной обороны «Защита» в Брянской области получил осколочные ранения при отражении атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на село Хинель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Он [боец] доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — заверил губернатор.

В ночь на 24 января в небе над регионом противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 37 беспилотников, в том числе 18 реактивных, сообщал ранее Богомаз. В результате той атаки пострадавших не было.

Однако брянский завод «Кремний Эл», один из крупнейших производителей чипов в стране, приостановил работу после атаки. Там оказались повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции.