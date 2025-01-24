Боец теробороны Брянской области получил ранение при атаке дрона
Боец территориальной обороны «Защита» в Брянской области получил осколочные ранения при отражении атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на село Хинель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Он [боец] доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — заверил губернатор.
В ночь на 24 января в небе над регионом противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 37 беспилотников, в том числе 18 реактивных, сообщал ранее Богомаз. В результате той атаки пострадавших не было.
Однако брянский завод «Кремний Эл», один из крупнейших производителей чипов в стране, приостановил работу после атаки. Там оказались повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов