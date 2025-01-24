Одно из крупнейших производств чипов в России встало после атаки дронов
Брянский завод «Кремний Эл» — один из крупнейших производителей чипов в стране — приостановил работу после атаки БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Ночью было зафиксировано шесть прилетов, никто не пострадал. Однако оказались повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции.
«Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена», — сказано в сообщении.
Предприятие находится в Брянске на ул. Красноармейская, 103 на западной окраине города. Завод производит интегральные микросхемы, диоды, транзисторы и т. д.
«Кремний Эл» не в первый раз подвергается атаке со стороны украинских сил. Например, после ударов в октябре прошлого года на предприятии было нарушено энергоснабжение и прерваны производственные цепочки.
Минобороны сообщало, что этой ночью над Брянской областью было сбито 37 беспилотников. Атака на российские регионы стала самой массированной за этот год — всего было нейтрализовано 124 дрона.
Помимо Брянской области, атакам подверглись еще 13 регионов. Большая часть дронов была сбита в Рязанской (20), Курской и Саратовской областях (по 17). Украина также пыталась атаковать Москву, в столичном регионе уничтожили не менее семи беспилотников.
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