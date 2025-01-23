Медведев посетил атакованный ракетами и дронами брянский химзавод

По словам Медведева, предприятие в Брянской области атаковали ракеты и БПЛА, но оно продолжает выполнять оборонзаказ

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев посетил Брянский химический завод в городе Сельцо. По его словам, он решил проверить ситуацию на предприятии после атаки ракет и беспилотников, а также провел там заседание рабочей группы военной-промышленной комиссии по контролю за производством востребованного вооружения.

«Мы здесь в том числе для того, чтобы посетить Брянский химический завод имени 50-летия Октября. Как известно, некоторое время назад ударили по нему различными средствами поражения — ракетами, БПЛА. И нужно посмотреть, какая там ситуация», — заявил зампред Совбеза на видео, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

По словам Медведева, предприятие продолжает в полном объеме выполнять гособоронзаказ.

Также в ходе заседания комиссии обсуждалась защита объектов инфраструктуры. «Противник постоянно пытается предпринимать военные акции на территории нашей страны. Цель понятна — снизить потенциал наших вооруженных сил и ослабить экономику государства, ну, а подчас просто напугать людей, когда под обстрел попадает гражданская инфраструктура», — сказал Медведев.

Минобороны сообщало об обстрелах Брянской области ракетами западного производства 14 января, однако не конкретизировало, какие предприятия были целью ВСУ. 19 декабря удар ракетами ATACMS и Storm Shadow был нанесен по химическому комбинату «Каменский» в Ростовской области. В военном ведомстве заявили, что все ракеты были сбиты, но в результате падения одной из них было повреждено техническое здание на территории комбината.