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Политика ,  
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Мединский похвалил позицию Трампа о роли СССР в борьбе с фашизмом

Советские и американские солдаты танцуют вместе после встречи в мае 1945 года
Советские и американские солдаты танцуют вместе после встречи в мае 1945 года (Фото: Fred Ramage / Getty Images)

Слова президента США Дональда Трампа о том, что СССР помог одержать победу над фашизмом во Второй мировой войне, являются «здравой позицией». Такое мнение высказал помощник президента России Владимир Мединский.

Речь идет о заявлении Трампа в его социальной сети Truth Social. В среду, 22 января, он написал, что «мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней».

«Трамп обращался не к России, он обращался к Вселенной. То, что Россия помогла Америке, — хорошо, что Трамп так сказал. Потому что сейчас превалирующий дискурс — это то, что Россия мешала Америке победить Гитлера. Здесь он занимает здравую позицию», — передает слова Мединского ТАСС.

В своем посте Трамп также призвал остановить конфликт на Украине и заключить сделку, иначе США придется ввести высокий уровень налогов, тарифов и наложить санкции «на все, что продается Россией США».

Путин допустил, что конфликт на Украине не начался бы при Трампе
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Президент в ходе предвыборной кампании обещал урегулировать конфликт между Россией и Украиной за 24 часа, однако после вступления в должность 20 января признал, что это потребует больше времени.

Президент России Владимир Путин отметил, что возможность встречи для переговоров с республиканцем зависит от нынешней администрации США, но Москва к ней готова. Он также выразил мнение, что конфликт на Украине, возможно, не начался бы, если бы Трамп пришел к власти в 2020 году.

Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, утвердить внеблоковый статус Украины и снять международные санкции. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

Киев также заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта при обеспечении гарантий безопасности. Зеленский считает, что это возможно при частичном вступлении Украины в НАТО и сохранении поставок оружия. При этом он исключал отказ от утраченных территорий и допускал их возвращение дипломатическим путем после окончания боевых действий.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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