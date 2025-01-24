Путин раскрыл, что вредит как экономике России, так и экономике США

Фото: David McNew / Getty Images

Слишком высокие цены на энергоресурсы так же плохи для экономики России и США — крупнейших их производителей и потребителей, как и чересчур низкие, заявил президент России Владимир Путин.

«Что характерно для российской и, допустим, американской экономики? <...> Как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, <...> и слишком низкие цены — тоже очень плохо», — сказал президент тележурналисту Павлу Зарубину.

Вред от низких цен заключается в том, что они «подрывают инвестиционные возможности энергетических компаний», а высокие цены при «использовании энергоносителей» вынуждают «производить другие товары внутри страны», отметил Путин.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о недовольстве Путиным экономикой в стране, заявил, что Россия «сохраняет достаточно высокие темпы развития, несмотря на наличие определенных проблемных факторов».

Он также оценил ситуацию как стабильную и подчеркнул, что в настоящее время проблемы «являются спутниками практически всех государств мира».