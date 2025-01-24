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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии Тимофеевки в ДНР

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Военная операция на Украине
Российские войска за неделю продвинулись в районе Покровска (Красноармейска)
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения российской группировки «Центр» заняли населенный пункт Тимофеевка в ДНР. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны.

В зоне ответственности группировки «Центр» находится Тимофеевка, которая расположена к юго-востоку от Покровска (Красноармейска). О взятии ее под контроль Минобороны сообщало еще 6 августа прошлого года. На этой неделе военное ведомство рассказывало о занятии Воздвиженки, она находится к северу от Тимофеевки.

В недельной сводке Минобороны также сообщается, что за последние дни российские подразделения заняли следующие населенные пункты:

  • Западное (Харьковская область);
  • Новоегоровка (ЛНР);
  • Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Шевченко, Времевка (ДНР).

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