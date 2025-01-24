Минобороны сообщило о занятии Тимофеевки в ДНР
Подразделения российской группировки «Центр» заняли населенный пункт Тимофеевка в ДНР. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны.
В зоне ответственности группировки «Центр» находится Тимофеевка, которая расположена к юго-востоку от Покровска (Красноармейска). О взятии ее под контроль Минобороны сообщало еще 6 августа прошлого года. На этой неделе военное ведомство рассказывало о занятии Воздвиженки, она находится к северу от Тимофеевки.
В недельной сводке Минобороны также сообщается, что за последние дни российские подразделения заняли следующие населенные пункты:
- Западное (Харьковская область);
- Новоегоровка (ЛНР);
- Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Шевченко, Времевка (ДНР).
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