Минобороны сообщило о занятии Тимофеевки в ДНР

Российские войска за неделю продвинулись в районе Покровска (Красноармейска)

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Подразделения российской группировки «Центр» заняли населенный пункт Тимофеевка в ДНР. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны.

В зоне ответственности группировки «Центр» находится Тимофеевка, которая расположена к юго-востоку от Покровска (Красноармейска). О взятии ее под контроль Минобороны сообщало еще 6 августа прошлого года. На этой неделе военное ведомство рассказывало о занятии Воздвиженки, она находится к северу от Тимофеевки.

В недельной сводке Минобороны также сообщается, что за последние дни российские подразделения заняли следующие населенные пункты: