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Папа римский назвал секс божьим даром, но призвал не смотреть порно

Папа римский: сексуальное удовлетворение без отношений может создать зависимость
Секс — это Божий дар, однако сексуальное удовлетворение без отношений угрожает ему, заявил папа римский Франциск. Он подчеркнул, что осуждения полового инстинкта в христианстве в принципе нет, а чувство любви назвал прекрасным
Фото: Alessia Giuliani / Zuma / ТАСС
Фото: Alessia Giuliani / Zuma / ТАСС

Сексуальное удовольствие — это дар Божий, однако просмотр порнографии ему угрожает: «Удовлетворение без отношений может породить формы зависимости», — заявил папа римский Франциск, выступая с катехизисом (догматическое изложение религиозного учения), посвященном пороку похоти.

Понтифик призвал верующих перестать смотреть порнографию, «защищать любовь и выиграть битву против похоти». Вместе с этим он напомнил о целомудрии, назвав его «добродетелью, которую не следует путать с сексуальным воздержанием».

«Целомудрие выходит за рамки сексуального воздержания. Это воля никогда не обладать другим. Любить — означает уважать других, стремиться к их счастью, развивать сочувствие к их чувствам, погружаться в познание тела, психологии и души, которые не являются нашими и которые необходимо созерцать ради красоты, носителями которой они являются», — подчеркнул Франциск.

Чувство любви, по словам папы римского, прекрасно, а осуждения полового инстинкта в христианстве в принципе нет.

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Фото:Giuseppe Lami / EPA / ТАСС

Франциск еще в 2020 году говорил, что современная католическая церковь не порицает получение удовольствия от секса, а неправильные трактовки этого вопроса в прошлом нанесли большой вред. «Удовольствие исходит непосредственно от бога, оно не католическое, не христианское или чье-либо еще, оно просто божественное», — отмечал тогда понтифик.

Мораль, которая отрицает удовольствие в принципе, по мнению папы римского, является «чрезмерной». Тогда же он признал, что раньше подобный взгляд существовал и в церкви как неправильная интерпретация христианского послания.

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В январе 2023-го, говоря о гомосексуалистах, Франциск раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность, и призвал католических епископов поприветствовать представителей ЛГБТ в церкви. В ноябре Ватикан разрешил геям и транссексуалам участвовать в церковных таинствах.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
секс порнография Папа Римский
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