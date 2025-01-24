Полиция Нью-Йорка впервые за пять дней не фиксировала стрельбу в городе

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Полиция Нью-Йорка впервые за последние 30 лет на протяжении пяти дней не регистрировала ни одного факта стрельбы, повлекшего ранение или гибель. Об этом сообщается на странице полиции в соцсети X.

«Впервые за 30 лет в городе Нью-Йорк пять дней подряд не было ни одного погибшего или пострадавшего в результате стрельбы», — говорится в сообщении.

При этом местный телеканал ABC7 уточняет, что примерно через пять минут после публикации в нью-йоркском районе Бруклин в результате стрельбы пострадал 34-летний мужчина. Он получил ранения ноги во время конфликта с автомобилистом на парковке. Еще через несколько часов в результате стрельбы в районе Бронкс пострадал 17-летний молодой человек.

По данным телеканала, в обоих случаях подозреваемые скрылись с места преступления.

2 января неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка. В результате пострадали не менее десяти человек. Их доставили в местные больницы.