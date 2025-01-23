В Техасе неизвестный открыл стрельбу и ранил четырех полицейских
Четверо полицейских получили огнестрельные ранения в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, сообщает ABC News со ссылкой на начальника полиции города Билла Макмануса.
По его словам, в полицию поступил звонок от человека, который заявил, что его семья в беде и нуждается в срочной помощи. Когда сотрудники полиции приехали на место, мужчина открыл по ним стрельбу.
Сейчас полицейские находятся в больнице, полученные ими травмы не опасны для жизни. По словам Макмануса, каждый из этих сотрудников имеет от четырех до восьми лет опыта работы в полиции.
Подозреваемый — мужчина в возрасте 40 лет, спецназ начал операцию по его задержанию. Личность мужчины полицейским пока не удалось установить.
Накануне неизвестный в районе Ренессанс-Парк в Роли, штат Северная Каролина, также открыл стрельбу и ранил полицейского. Офицер прибыл на место после звонка в полицию, и внутри дома по нему начали стрелять. Полицейский открыл ответный огонь и застрелил подозреваемого. Офицера доставили в местную больницу с серьезными ранениями.
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