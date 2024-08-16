Комику Славе Комиссаренко предъявили обвинения в оскорблении Лукашенко
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко. Его обвиняют в клевете и оскорблении президента Белоруссии, а также в разжигании вражды и розни, пишет издание «Наша Нива».
Комиссаренко в своих выступлениях неоднократно пародировал Александра Лукашенко, шутил над ним и называл «Чык-Чырыком». В 2021 году комику запретили выступать в Белоруссии. Позже он уехал и из России, объясняя это преследованием со стороны белорусского КГБ (ведомство при этом заявляло, что эта информация «полная чушь и бред»). При этом к концу 2021 года у Комиссаренко уже было российское гражданство.
Помимо шуток в адрес Лукашенко, комик в своих стендап-выступлениях неоднократно затрагивал тему протестных митингов, которые шли в Белоруссии после выборов президента в 2020 году.
В ноябре 2021-го Комиссаренко стал гостем YouTube-канала Юрия Дудя (признан Минюстом иноагентом). В марте 2022-го этот выпуск признали в Белоруссии экстремистским.
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