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Военная операция на Украине ,  
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Рябков не увидел предпосылок для мира на Украине через 100 дней

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: AP / ТАСС)

Конфликт на Украине невозможно завершить «ни за 100 дней, ни больше», если США не примут стратегию, основанную на реализме, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Я хотел бы вначале понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

По его словам, США смогут вести эффективную политику в вопросе урегулирования конфликта на Украине только в случае, если прибегнут к реализму. И все же, темпы такого процесса тоже «сложно прогнозировать».

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал остановить боевые действия на Украине еще в рамках своей предвыборной кампании. Тогда он заявлял, что намерен завершить конфликт Москвы и Киева за один день.

Ранее в январе он поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней. The Wall Street Journal отметила, что в способность Келлога урегулировать конфликт за это время «почти никто не верит, особенно русские».

Рябков спрогнозировал непредсказуемость отношений России и США при Трампе
Политика
Сергей Рябков

Ранее в январе Рябков заявил, что отношения России и Соединенных Штатов во время президентства Дональда Трампа будут сопряжены с высокой непредсказуемостью. Он уточнил, что прогноз касается как международных отношений в общем, так и конкретно диалога Москвы и Вашингтона.

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