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Технологии и медиа ,  
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Пользователи сообщили о проблемах в работе WhatsАpp в Рунете

Фото: Оксана Король / Business Online / Global Look Press
Фото: Оксана Король / Business Online / Global Look Press

В работе приложения WhatsАpp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) произошел сбой. Согласно данным на сервисе «Сбой.рф», на его работу подали более 2,4 тыс. жалоб.

По данным Downdetector.su, на работу мессенджера пожаловались более 200 раз.

Утром масштабный сбой произошел у пользователей «МегаФона»: на его работу подали более 9 тыс. жалоб. Также жаловались на работу Telegram.

РКН зафиксировал сбой на инфраструктуре «МегаФона»
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Сбой был зафиксирован на зарубежных стыках компании «МегаФон» с европейскими сетями связи, сообщал Роскомнадзор.

В компании РБК заявляли о «штатной» работе сети. Там указали, что если и есть какие-либо проблемы «с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам», то «по независящим от нас причинам».

В работе Рунета произошел масштабный сбой
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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