Пользователи сообщили о проблемах в работе WhatsАpp в Рунете

Фото: Оксана Король / Business Online / Global Look Press

В работе приложения WhatsАpp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) произошел сбой. Согласно данным на сервисе «Сбой.рф», на его работу подали более 2,4 тыс. жалоб.

По данным Downdetector.su, на работу мессенджера пожаловались более 200 раз.

Утром масштабный сбой произошел у пользователей «МегаФона»: на его работу подали более 9 тыс. жалоб. Также жаловались на работу Telegram.

Сбой был зафиксирован на зарубежных стыках компании «МегаФон» с европейскими сетями связи, сообщал Роскомнадзор.

В компании РБК заявляли о «штатной» работе сети. Там указали, что если и есть какие-либо проблемы «с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам», то «по независящим от нас причинам».