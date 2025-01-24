РКН зафиксировал сбой на инфраструктуре «МегаФона»

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На инфраструктуре компании «МегаФон» был зафиксирован сбой. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Сбой зафиксировали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору. «Он был оперативно устранен специалистами оператора связи», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там указали, что сбой был зафиксирован на зарубежных стыках компании «МегаФон» с европейскими сетями связи.

Сбоев у других операторов связи специалисты не заметили.

В «МегаФоне» РБК сообщали, что их сеть «работает штатно». «Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам», — сообщали в компании.

Утром 24 января в работе Рунета произошел сбой. На работу сервисов «МегаФона», по данным Сбой.рф, поступило более 9 тыс. жалоб.