СК завершил расследование дела генерала Оглоблина о взятке
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взятке против экс-начальника управления планирования связи главного управления связи Вооруженных сил генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса) при исполнении государственного оборонного заказа. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, с 2016 по 2021 год Оглоблин контролировал исполнение контрактов Минобороны с ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи общей стоимостью более 1,2 млрд руб. В этот период, как установило следствие, он получил взятку за покровительство от представителей завода в размере 12 млн руб.
По решению суда, в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В понедельник, 20 января, было завершено расследование по делу против бывшего начальника главного управления связи Минобороны и экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки от представителей того же завода.
По данным следствия, с 2019 по 2023 год Минобороны заключило контракты с заводом «Телта» на сумму более 1,4 млрд руб. В этот период генерал получил 36 млн руб. от сотрудников завода за увеличение объема и стоимости поставляемой продукции.
На имущество Шамарина, включая квартиру, автомобиль и денежные средства, был наложен арест на сумму, эквивалентную полученной взятке. Суд постановил заключить его под стражу.
Генерал частично признал вину, заявив, что сумма взятки составила 19 млн, а не 36 млн руб., как утверждает следствие.
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