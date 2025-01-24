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Аресты генералов ,  
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СК завершил расследование дела генерала Оглоблина о взятке

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Аресты генералов
Александр Оглоблин
Александр Оглоблин (Фото: ВУЦ при СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича)

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взятке против экс-начальника управления планирования связи главного управления связи Вооруженных сил генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса) при исполнении государственного оборонного заказа. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2016 по 2021 год Оглоблин контролировал исполнение контрактов Минобороны с ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи общей стоимостью более 1,2 млрд руб. В этот период, как установило следствие, он получил взятку за покровительство от представителей завода в размере 12 млн руб.

По решению суда, в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В понедельник, 20 января, было завершено расследование по делу против бывшего начальника главного управления связи Минобороны и экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки от представителей того же завода.

 По данным следствия, с 2019 по 2023 год Минобороны заключило контракты с заводом «Телта» на сумму более 1,4 млрд руб. В этот период генерал получил 36 млн руб. от сотрудников завода за увеличение объема и стоимости поставляемой продукции.

На имущество Шамарина, включая квартиру, автомобиль и денежные средства, был наложен арест на сумму, эквивалентную полученной взятке. Суд постановил заключить его под стражу.

Генерал частично признал вину, заявив, что сумма взятки составила 19 млн, а не 36 млн руб., как утверждает следствие.

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взятка Следственный комитет коррупция генерал
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