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Аресты генералов ,  
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Гособвинение закончило предъявление доказательств по делу генерала Попова

Сюжет
Аресты генералов
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Государственное обвинение закончило предъявлять в Тамбовском военном суде доказательства по уголовному делу против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил сам обвиняемый.

«Ни один свидетель за восемь заседаний не дал ни одного показания против меня, а 80% свидетелей вообще видели меня впервые. Новых обвинений мне не предъявлено», — отметил он.

Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что, по мнению Попова, у следствия нет доказательств, подтверждающих вину генерала. По словам Попова, сторона защиты начнет предъявлять свои доказательства 28 января.

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Политика
Иван Попов

Попова обвиняют в содействии хищению металлоконструкций на сумму более 114,5 млн руб. в Запорожской области вместе с погибшим в ходе военной операции на Украине генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, получившим звание Героя России посмертно, и предпринимателем Сергеем Моисеевым.

Ранее Буйновский сообщил, что юрист, представляющий Запорожскую область, в ходе заседания заявил об отказе региона признавать себя потерпевшей стороной по этому делу, поскольку Попов не нанес ущерба своими действиями.

Имущественных претензий к генералу также не имеет Минобороны, так как военное ведомство не финансировало поставки металлоконструкций.

Генерал Попов занимал должность командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа до лета 2023 года. Сам Попов объяснял свое отстранение «сложной ситуацией со старшим начальством», которому он рассказал обо «всех проблемных вопросах» в армии. Летом 2023 года было опубликовано аудиообращение, в котором он рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и последующем отстранении от должности.

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