СК завершил следствие по делу бывшего замначальника Генштаба Шамарина
Следственные действия по делу о получении крупной взятки в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина завершены. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Бывший начальник Главного управления связи Министерства обороны России и экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа.
По данным следствия, с 2019 по 2023 годы Минобороны заключило контракты с ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд рублей. В этот период Шамарин получил взятки на сумму 36 миллионов рублей от сотрудников завода за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
На имущество Шамарина, включая автомобиль, квартиру и денежные средства, был наложен арест на сумму, равную полученной им взятке. Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Шамарин частично признал вину. Однако, по словам обвиняемого, сумма полученных средств почти в два раза меньше — 19 млн руб.
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